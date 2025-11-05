Το ματς Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν έχει λήξει πριν από μερικά λεπτά,

οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δεχθεί στις καθυστερήσεις το γκολ τής ισοφάρισης

που τούς ψαλιδίζει σε μεγάλο ποσοστό τις πιθανότητες πρόκρισης για την επόμενη φάση,

ο -ελέω βροχής, άρρενας αναβιωτής τής «Mary Poppins»- Γιώργος Θαναηλάκης

εμφανίζεται ομπρελοφόρος στην κάμερα τής συνδρομητικής πλατφόρμας

για να βάλει το επιμύθιο στην τραυματική μετάδοσή του.

Ο συμπαθής ερυθρόφρων σπορτ-κάστερ είναι χολοσκασμένος

και καθίσταται πασίδηλο ότι βρίσκεται ακόμη υπό την επήρεια τού σοκ

που επεφέρθη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

όταν ο Πέπι βρήκε δίχτυα στο 93ο λεπτό τής αγωνιώδους αναμέτρησης

(άλλο «Πέπη» κι άλλο «Πέπι»),

οι απέλπιδες οιμωγές «Κρίμα…», «Αν είναι δυνατόν…», «Γιατί;»

-τις οποίες εξεστόμισε επαναληπτικώς αμα τω σκοραρίσματι τής ολλανδικής ομάδας-

έχουν πλημμυρίσει το «είναι» του,

οι λέξεις βγαίνουν πια με δυσκολία από το στόμα του,

η Απόγνωση τον οδηγεί να προστρέχει στην έσχατη καταφυγή, την Ελπίδα,

η Τύχη και η Μεταφυσική μετατρέπονται σε παγανιστικά επιχειρήματα,

η πνευματική σύγχυση τού σπίκερ είναι εμφανής

και έτσι φτάνει στο σημείο -εν μέσω σαρδάμ και ασυνταξιών-

να ξεστομίσει την τεράστια κοτσάνα..:

«…Είναι το τέταρτο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός μένει απογοητευμένος στο τέλος της βραδιάς.

Με την Πάφο

-μπορεί να μην είχε πολλές ευκαιρίες, να μην τον άφησε η Πάφος να κάνει ευκαιρίες-

έμεινε με την ισοπαλία.

Την Άρσεναλ και την Μπαρτσελόνα την κοίταξε στα μάτια…».

Το(ν) ακούς και δεν το(ν) πιστεύεις…

Χωριανοί, ξυπνάτεεεεεεε…

Ξυπνάτε, χωριανοίιιιιιι…

Ο Ολυμπιακός εκοίταξε στα μάτια την Μπαρτσελόνα.



Θαναηλάκης χαρίεις, ουαί τοις αχρείοις…

Εδώ βλέπουμε κι άλλες περιπτώσεις με θαναηλάκειο «Κοίταγμα στα Μάτια»,

όπου μεταφορικώς απεικονίζεται το ξεπερασμένο γραικύλικο ποδοσφαιρικό μελόδραμα…



Εν κατακλείδι, είναι ανεπίτρεπτο να ξεστομίζεται η συγκεκριμένη φράση,

όσο κι αν χρήζει συνυπολογισμού

ότι η συντριφθείσα ομάδα είχε καταφέρει προσωρινώς να μειώσει σε 2-1

και αμέσως μετά δέχθηκε παντελώς άδικη κόκκινη κάρτα.

Ναι, αν το παιχνίδι έληγε με το σκορ που διαμορφώθηκε στο 53ο λεπτό

(ή έστω, αν το τελικό αποτέλεσμα παρέμενε σε τιμητικά επίπεδα),

εκεί θα μπορούσε να ευσταθήσει μία τέτοια προσέγγιση,

όμως όταν η Ιστορία έχει ήδη καταγράψει τη μεγαλοπρεπή 6άρα

και μάλιστα τα τέσσερα «τεμάχια» επετεύχθησαν μέσα σε μόλις έντεκα λεπτά,

οποιαδήποτε προσπάθεια για «χρύσωμα χαπιού» μετατρέπεται σε (αυτο)γελοιοποίηση.

«Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια την Μπαρτσελόνα».

Η Μεγαλόστομη-Κομπλεξική-Ξιπασμένη Νεοελλάδα.

Ο Λούστρος που αυτοσυστήνεται ως «Αυτοκράτορας».

Αυτο-Γελοιοποίηση μέχρι τα παπούτσ(ι)α.

μ.Γ.