Η γερμανική εφημερίδα BILD δημοσίευσε τη βαθμολογία των ποδοσφαιριστών που μετείχαν στον αγώνα Ελλάδα – Γερμανία (0-0) για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Nations League.

Το 1 είναι το άριστα, ενώ το 6 είναι ο χειρότερος βαθμός.

Από τους Έλληνες διεθνείς, ο Κωνσταντής Τζολάκης έλαβε την καλύτερη βαθμολόγηση με 2, ενώ ακολούθησαν (με 3) οι Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Καρέτσας.

Τη χειρότερη πήραν (5) οι Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μασούρας και Κυζιρίδης και είναι λογικό διότι σε όλο τον αγώνα η εθνική μας αμυνόταν.

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