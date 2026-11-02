Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στην πρεμιέρα της στο τουρνουά WTA 250, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο την τελευταία της αγωνιστική υποχρέωση για τη φάση της φετινής σεζόν.

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία αγωνίζεται ως Νο4 του ταμπλό στη διοργάνωση, μπήκε στο court με υψηλή συγκέντρωση και επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της από τους πρώτους πόντους. Με πιεστικά χτυπήματα από τη baseline και εξαιρετική κινητικότητα, «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες το πρώτο σετ με 6-1, σε μόλις 33 λεπτά.

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