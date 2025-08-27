Αθλητική στήλη,

αποκλειστικά για χουλιγκάνους, λοβοτομημένους και κάφρους

*** Χουλιγκάνοι, Λοβοτομημένοι και Κάφροι όλων των ομάδων,

όλων των κομμάτων

και όλων των θρησκειών,

σάς χαιρετώ…

*** Είναι 14 Νοεμβρίου 2022

όταν δημοσιεύω ένα από τα πιο συναισθηματικά πονήματά μου,

το οποίο είναι αφιερωμένο στον Φώτη Ιωαννίδη

και έχει τον ιδιοτρόπως εξυμνητικό τίτλο «ΝΑΙ, μωρή Αχρηστούρα!»

(https://www.zougla.gr/sports/ne-mori-axristoura/).

Διάγουμε τότε την εποχή που ο νεαρός ποδοσφαιριστής

-κόντρα στις επικρατούσες προβλέψεις και στις περισπούδαστες αναλύσεις-

διαψεύδει τις εκτιμήσεις των ειδημόνων

που θεωρούν ότι προώρισται να είναι αναπληρωματικός

και ξεδιπλώνει εκκωφαντικώς την αξία του,

η άνοδός του στο «Ποδοσφαιρικό Χρηματιστήριο» είναι φρενήρης,

από το Πουθενά ο πρώην «πουθενάς» γίνεται σημείο αναφοράς για το «Τριφύλλι»,

ο Π.Α.Ο. βρίσκεται ξάφνου να έχει ένα διαμάντι στην κατοχή του.

Το πρωτάθλημα εκείνης τής χρονιάς χάνεται

(ας όψεται το «τοτέμ» των ψυχωσικών «ταλΙΒΑΝ» που έχασε τον τίτλο από το «+8»),

η «Αχρηστούρα» έχει παγιωθεί στην «Παναθηναϊκή Συνείδηση»,

αλλά σύσσωμος ο οργανισμός βρίσκεται υπό το κράτος τού ακραίου σοκ

και η αποτυχία να σπάσει η «κατάρα» στοιχειώνει κάθε μετέπειτα προσπάθεια.

Ο Φώτης -όπως κι ο Μπερνάρ, κι ο Κώτσιρας, κι ο Γερεμέγεφ-

αναγεννάται με την έλευση τού Φατίχ Τερίμ,

όμως η μιζέρια τού απελθόντος προπονητίσκου έχει καταστεί μία γάγγραινα

που κατατρώει τα σωθικά τού συλλόγου και αυξάνει το ανυπόφορο σερί.

Παρά ταύτα, ο Ιωαννίδης γίνεται μεταγραφικός πόλος έλξης,

τα ποσά που προσφέρουν μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες είναι πρωτοφανή για Έλληνα παίκτη,

μα για ακόμη μία φορά ο ανίκανος Αλαφούζος κι ο υπάλληλος Παπαδημητρίου

αποδεικνύουν ότι έχουν ανοιχτό συμβόλαιο με τις λανθασμένες αποφάσεις.

Αναμφιβόλως, όταν σού δίνουν 30.000.000 κι εσύ αρνείσαι,

πιστοποιείς μεν την καλή σου πρόθεση,

μα χωρίς οργάνωση και σχέδιο καταλήγεις πάντοτε να είσαι «Καρικατούρα τής Ιστορίας».

Άντε και αρνήθηκες το ιλιγγιώδες ποσό.

Άντε και δείχνεις ότι αντιμετωπίζεις τον Ιωαννίδη ως «σημαία».

Πώς προστατεύεις τη «σημαία» σου;

Δεν πρέπει να τη θωρακίσεις;

Δεν πρέπει να την περιχαρακώσεις;

Δεν πρέπει -κατά το δυνατόν- να τής εξασφαλίζεις τη Δόξα;

Δεν πρέπει να φροντίσεις ώστε να μη μετατραπεί σε «Σημαία τής Αποτυχίας»;

…

Ως εκ τούτων, η παρατεινόμενη υποστολή απετέλεσε νομοτέλεια,

η κληροδοτημένη ηττοπάθεια εδήλωνε διαρκώς την παρουσία της,

το «χαμένο πρωτάθλημα τού ’23» παρήγαγε ήδη την πρώτη φωτοτυπία του,

η καταδικαστική εντός έδρας ήττα από τον Άρη στις 28 Απριλίου 2024

οδήγησε τη «σημαία» σε ένα παραλήρημα αποτρόπαιης χυδαιότητας κατά φιλάθλου,

που -εν μέσω εκνευρισμού για το κακό αποτέλεσμα-

ετόλμησε να εκφράσει μία θεμιτή αμφισβήτηση για την απόδοση τού παίκτη.

Μετά από επτά μήνες, στις 26 Νοεμβρίου 2024,

η «Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός» ανακοινώνει πανηγυρικώς

την επέκταση συμβολαίου έως το καλοκαίρι τού ’28.

Το παντελώς κακόγουστο-μικροαστικό-ανέμπνευστο βίντεο

σφραγίζει τη θλιβερή κατάσταση που έχει περιέλθει ο «Σύλλογος Μεγάλος»,

καθώς στο τέλος αυτού τού παρακμιακού συνονθυλεύματος

βλέπουμε τον ποδοσφαιριστή να κάθεται μπροστά στο -προς υπογραφήν- έγγραφο,

το οποίο έχει εκατέρωθεν τα δύο Κύπελλα

που κατέκτησε ο Φώτης Ιωαννίδης με την «Πράσινη Φανέλα»

(η επίσημη παραδοχή ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταντήσει ομαδούλα).

Και βεβαίως, η «Κορύφωση τού Διασυρμού» είχε έρθει αμέσως μετά,

όταν η διοίκηση Αλαφούζου έδωσε τη συναίνεσή της

ώστε δύο πρόσωπα που απετέλεσαν σήματα-κατατεθέντα για την «Παράγκα»

και για την «Καταλήστευση τού Παναθηναϊκού»

-ήτοι, ο περιβόητος «βουτηχτής» Τζόρτζεβιτς και ο περιβόητος «βουτηχτής» Νινιάδης

(άξιοι συνοδοιπόροι τού Αλεξανδρή που -κατά δήλωσή του- έκλεβε και το παιδί του στο τάβλι)-

επετράπη να φωτογραφηθούν με φόντο το «Έμβλημα τού Παναθηναϊκού»,

όντες μάνατζερς τού Φώτη Ιωαννίδη.

Αυτονοήτως,

δεν λέω ότι αν ήταν σωστή η διοίκηση τής «Π.Α.Ε.»

θα έπρεπε να είχε αντιμετωπίσει τον Τζόρτζεβιτς και τον Νινιάδη σα να ήταν «Ευθυμιάδηδες»,

όμως η Θεσμικότητα δύναται να τιμάται με τρόπους που δεν προσβάλλουν την Ιστορία.

Εδώ, λοιπόν, είχαμε τη βάναυση «Προσβολή τής Παναθηναϊκής Ιστορίας»,

όπου ο Τζόρτζεβιτς (μετά τού γυιου του) και ο Νινιάδης

ποζάρουν ως (αμήχανοι) πορθητές υπό τη «Μάσκα τού Επαγγελματισμού».



Συνάμα,

ο Φώτης Ιωαννίδης έχει συνάψει από το 2023 σχέση με την Ελένη Βουλγαράκη

και άθελά του -λόγω των μιντιακών δραστηριοτήτων τής συντρόφου του-

υπόκειται σε διαβρωτική «Συστημοποίηση»

εξ αιτίας τής τηλεπερσόνας που ονοματεπωνυμείται ως «Γιώργος Λιάγκας»,

ο οποίος σκανδαλοθηρεί επί -σχεδόν- καθημερινής βάσεως,

κάνοντας σαφή κατάχρηση εξουσίας

και φέρνοντας διαρκώς σε δύσκολη θέση τη συνεργάτιδά του

με τις (ψευδεπιγράφως αθώες) αδιάκριτες ερωτήσεις του.

Και να ’ταν μόνο αυτό..;

Μία ημέρα μετά από τον αιφνίδιο θάνατο τού ποδοσφαιριστή Τζορτζ Μπάλντοκ

-δηλαδή, στην εκπομπή που μεταδίδεται στις 10 Οκτωβρίου 2024-

ο αναίσχυντος και θλιβερός Λιάγκας διαπράττει προσβολή μνήμης νεκρού,

επιδιδόμενος σε μεσιτικά φλεξαρίσματα τής οικίας όπου διέμενε ο εκλιπών

και ξεσηκώνοντας την Πανελλήνια Κατακραυγή.

Κι όμως, ο Φώτης Ιωαννίδης,

ο εύθικτος εξυβριστής ενός -ακινδύνως αγανακτισμένου- οπαδού,

μένει άπραγος και σιωπηλός μπροστά σε ετούτες τις σαθρές συμπεριφορές,

ενώ πλέον δείχνει και με την αγωνιστική απόδοσή του

ότι επηρεάζεται επί τα χείρω από το «lifestyle» που έχει ενσκήψει στη ζωή του

(τονίζω ότι ουδεμία ευθύνη επιρρίπτω στη σύντροφό του,

η οποία επιδεικνύει έως και σήμερα εξαιρετικώς αξιοπρεπή στάση).

Κατόπιν τούτων, ήγγικεν η στιγμή να μιλήσω σε προσωπικό τόνο…

…

Φώτη…

«Αχρηστούρα» μου…

Ο τίτλος «Ιωαννίδη, είσαι μεγάλο βαρίδι» που επέλεξα για το σημερινό πόνημα,

ξέρω ότι θα εκπέμψει συγκεκριμένη σημειολογία

στους γνώστες τής πάλαι ποτέ αθλητικής πραγματικότητας,

ξέρω ότι σε πρώτη ανάγνωση φέρει αρνητικό πρόσημο,

όμως μέσα από αυτήν τη συνειδητή και προσεκτικώς επιλεγμένη σπέκουλα

θέλω να σε κινητοποιήσω απέναντι στον ίδιο σου τον εαυτό…

Φώτη, πάψε να είσαι το βαρίδι σου.

Φώτη, σήκω και φύγε αμέσως από τον Παναθηναϊκό,

διότι αλλιώς υπονομεύεις το ταλέντο σου και το μέλλον σου.

Φώτη, είσαι το «Μεγάλο Κεφάλαιο τού Παναθηναϊκού»

-και δυνητικώς, όντως θα ημπορούσες να αναγόσουν σε «σημαία»-

όμως το ρόστερ δεν είναι χτισμένο πάνω σου,

ο προγραμματισμός είναι εδώ και χρόνια ένας αχταρμάς σπασμωδικότητας,

τα αγωνιστικά συστήματα σε χαντακώνουν στο μη περαιτέρω,

η «χημεία» με τούς συμπαίκτες σου είναι υποτυπώδης (έως και μηδενική),

η Εσωστρέφεια και η Τοξικότητα παραμονεύουν σε κάθε στραβοπάτημα,

οπότε η παραμονή σου είναι επιζήμια ΚΑΙ για εσένα, ΚΑΙ για την ομάδα.

Φώτη, σε βλέπω μονίμως να βολοδέρνεις μέσα στο γήπεδο,

εκπέμποντας την αγωνία ότι ψάχνεις τον ρόλο σου

και στεναχωριέμαι που -ελέω τής φιλοτιμίας σου-

ασφυκτιάς όταν δεν δύνασαι να ανταποδώσεις με έργα την αγάπη των φιλάθλων.

Φώτη, κάνε ό,τι πρέπει ώστε να φύγεις γι’ άλλη γη, γι’ άλλα μέρη,

καθώς για εσένα η ευκαιρία χάθηκε σε εκείνο το χαμένο πρωτάθλημα.

Φώτη, φύγε…

Ναι, η φετινή προσπάθεια τής διοίκησης είναι προς τη θετική κατεύθυνση,

όμως πρέπει να απαλλαχθείς από το αφόρητο βάρος των διαψευσμένων προσδοκιών.

Φώτη, είναι συγκλονιστική η σημειολογία ότι εσύ που λέγεσαι «Ιωαννίδης»,

πας από τον έναν καταστροφικό Γιάννη στον άλλον·

«Γιάννης» ο Αλαφούζος, «Γιάννης» ο Παπαδημητρίου,

κατά σατανική σύμπτωση «Γιάννης» και ο αλήστου μνήμης «Ρακοσυλλέκτης τής Προπονητικής»

που σε είχε σχεδόν μονίμως αναπληρωματικό για να έπαιζε ο μίζερος Σπόραρ

(«Ιβάν» είναι η σλαβική εκδοχή τού ονόματος «Γιάννης»).

Φώτη, φύγε…

Φώτη, φύγε να γιάνεις…

Ο Αθλητάμπουρας