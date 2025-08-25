Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, στο οποίο καταγράφεται μια σοκαριστική στιγμή σε live event επαγγελματικής πάλης, στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το βίντεο, ο Jackson σήκωσε τον Smith και τον πέταξε με δύναμη στο ρινγκ, πριν αρχίσει να τον γρονθοκοπεί επανειλημμένα, ακόμα και αφού ο αντίπαλος φαινόταν να είναι αναίσθητος.

Real or Staged? Raja Jackson, son of MMA Fighter Rampage Jackson loses it on Pro Wrestler Syko Stu and brutally goes insane! Too much video exists of a pre-fight altercation, the fight and then him on phone in parking finding out the wrestler was still down. What do you think? pic.twitter.com/Kv3bOy1Bqf — John Cremeans (@JohnCremeansX) August 24, 2025

Πρόκειται για το Raja Jackson, γιο του πρώην αστέρα του UFC, Quinton “Rampage” Jackson.

Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια διοργάνωσης της Knokx Pro Wrestling, όταν ο 25χρονος Jackson επιτέθηκε απρόκλητα στον αντίπαλό του, Stewart Smith – γνωστό στο κοινό και ως «Syko Stu».

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, μέχρι που παρενέβησαν άλλοι παλαιστές και μέλη της διοργάνωσης για να σταματήσουν την επίθεση.

Ο Stewart Smith μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο με σοβαρούς τραυματισμούς, ωστόσο – σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες – η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Sean Ross Sapp από το Fightful, παρότι η συμμετοχή του Raja Jackson στο event ήταν προγραμματισμένη, η βίαιη αντίδρασή του δεν ήταν μέρος του σεναρίου.

Ο Sapp τόνισε ότι ο Jackson «ξεπέρασε τα όρια», σημειώνοντας πως τα χτυπήματα δεν ήταν προσχεδιασμένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των αθλητών, σε τέτοιου είδους shows.