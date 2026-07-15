Η Ισπανία νίκησε τη Γαλλία με 2-0 στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Τα γκολ των Mikel Oyarzabal και Pedro Porro οδήγησαν τους Ισπανούς στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Περισσότεροι από 9.000 οπαδοί γέμισαν την Πλατεία της Παναγίας του Πιλάρ της Σαραγόσα για να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνες την θρυλική αναμέτρηση.

Βίντεο με τους οπαδούς να πανηγυρίζουν την νίκη της Ισπανίας:

Πλήθος κόσμου χοροπηδούσε, πανηγύριζε και φώναζε συνθήματα.

Σημειώνεται ότι ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η ισπανική βασιλική οικογένεια γιόρτασαν την νίκη καθώς η Ισπανία έφτασε στον πρώτο της τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 2010.

Το μόνο που απομένει τώρα είναι σήμερα να πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός μεταξύ Αγγλίας – Αργεντινής και να κριθεί ποιος θα είναι ο αντίπαλος της Ισπανίας στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.