Η μεγάλη νίκη της Ισπανίας επί της Γαλλίας και η πρόκριση της «La Roja» στον τελικό του Μουντιάλ 2026 προκάλεσαν κύμα ενθουσιασμού σε ολόκληρη τη χώρα, με τη βασιλική οικογένεια να συμμετέχει ενεργά στους πανηγυρισμούς.

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία παρακολούθησαν μαζί τον μεγάλο ημιτελικό, ζώντας με αγωνία κάθε στιγμή της αναμέτρησης.

Η πιο χαλαρή και αυθόρμητη εικόνα της βασιλικής οικογένειας, μακριά από το αυστηρό πρωτόκολλο, απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια, καθώς έδειξε πως μοιράζεται το ίδιο πάθος με εκατομμύρια Ισπανούς φιλάθλους για τις επιτυχίες της «La Roja».

Λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι επίσημοι λογαριασμοί της ισπανικής βασιλικής οικογένειας δημοσίευσαν βίντεο από τους πανηγυρισμούς, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Η Ισπανία είναι στον τελικό! Αποδείξατε ξανά γιατί είστε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Τώρα ήρθε η ώρα να κυνηγήσετε το όνειρο. Όλη η χώρα είναι στο πλευρό σας. Πάμε!»

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες θετικά σχόλια και ευχές, με τους Ισπανούς να εκφράζουν την αισιοδοξία τους ενόψει του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.