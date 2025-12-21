Με ένα εντυπωσιακό γκολ, που χαρακτηρίστηκε «γκολάρα» και ξεχώρισε στην επίσημη ανάρτηση, η Ατλέτικο Οτάβα έγραψε ιστορία στο Καναδικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας για πρώτη φορά το Trophée de l’Étoile du Nord, το τρόπαιο της Canadian Premier League, μετά τη νίκη της με 2-1, επί της Cavalry FC, σε έναν τελικό που θα μείνει αξέχαστος.

Η μπάλα ξεκίνησε τη διαδρομή της με εκτέλεση κόρνερ για να βρεθεί στα δίχτυα έπειτα από τρομερό «ψαλιδάκι» του παίκτη της γηπεδούχου, Ατλέτικο Οττάβα.

Ο αγωνιστικός χώρος είχε καλυφθεί από παχύ στρώμα χιονιού, καθιστώντας τις συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες για τους ποδοσφαιριστές Παρά τις συχνές διακοπές για τον καθαρισμό των γραμμών και τη μειωμένη ορατότητα της μπάλας, οι δύο ομάδες διατήρησαν υψηλό ρυθμό, προσφέροντας ένα ματς γεμάτο ένταση και πάθος.

Η Cavalry προηγήθηκε στο σκορ, όμως η Ατλέτικο Οτάβα έδειξε ότι είχε γρήγορα αντανακλαστικά, φτάνοντας στην ισοφάριση, με ένα εντυπωσιακό τέρμα που ξεσήκωσε παίκτες και φιλάθλους και έκανε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.

Ο πρώτος τίτλος στην ιστορία της Ατλέτικο Οτάβα

Το γκολ της νίκης ήρθε στη συνέχεια, φέρνοντας ανατροπή και «σφραγίζοντας» την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία του συλλόγου. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Ατλέτικο Οτάβα αποτελεί μέλος του ευρύτερου ποδοσφαιρικού οργανισμού της Ατλέτικο Μαδρίτης, αποδεικνύοντας ότι η φιλοσοφία και η αγωνιστική ταυτότητα του συλλόγου, έχουν αντίκτυπο και εκτός Ευρώπης.

Διεθνή μέσα χαρακτήρισαν τον τελικό ως έναν από τους πιο εντυπωσιακούς της χρονιάς, με τις εικόνες από το χιονισμένο γήπεδο να μένουν χαραγμένες στη μνήμη των φιλάθλων.

Με την κατάκτηση του Trophée de l’Étoile du Nord, η Ατλέτικο Οτάβα ανοίγει ένα νέο και φιλόδοξο κεφάλαιο στην ιστορία της, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι ήρθε για να πρωταγωνιστήσει στο Καναδικό ποδόσφαιρο, ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Κατά κοινή ομολογία, έγραψε ιστορία στο Καναδικό ποδόσφαιρο.