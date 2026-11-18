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Πριν από λίγους μήνες, έγινε ένα επεισόδιο σε κοινή θέα ανάμεσα στον ανιψιό και τον καρχαρία. Μπροστά σε κάμερες που ξηλώθηκαν, μπροστά σε κόσμο, το είδε και το θαύμασε ολόκληρη η Ευρώπη. Μεγαλύτερη προβολή, δεν γίνεται, ούτε σε διαφημιστική καμπάνια.
Και τι έγινε; Τίποτα. Κανένας εισαγγελέας δεν σήκωσε ανάστημα. Κανείς δεν τους κάλεσε για εξηγήσεις. Ούτε καν για έναν καφέ. Μιλάμε για ανθρώπους, απλησίαστους.
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