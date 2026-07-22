O Ολυμπιακός συνεχίζει να εξετάζει περιπτώσεις παικτών για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του και σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα μία απ΄αυτές είναι ο Ρέμο Φρόιλερ.

Συγκεκριμένα ο Ιταλός δημοσιογράφος Λούκα Μπεντόνι αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 31χρονο διεθνή Ελβετό χαφ, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Μπολόνια.

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