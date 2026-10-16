Ιδιαίτερα συναισθηματική φόρτιση έχει για τον Δημήτρη Ιτούδη η αποψινή αναμέτρηση της Χαποέλ Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Έλληνας προπονητής επιστρέφει ως αντίπαλος στο ΟΑΚΑ, στο γήπεδο που έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της διαδρομής του στο μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, ο τεχνικός της ισραηλινής ομάδας αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στο σύνολο του Παναθηναϊκού αναγνωρίζοντας τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής της ομάδας του. Το «τριφύλλι» έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν και θα επιδιώξει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, προστατεύοντας την έδρα του.

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