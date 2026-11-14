Η Πειθαρχική Επιτροπή της ισπανικής ομοσπονδίας (RFEF) επέβαλε ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών στον τερματοφύλακα της Ανδόρα, Χεσούς Οβόνο για το μαρκάρισμα στον Χεσούς ντε Μιγκέλ της Τενερίφης, ο οποίος έχασε την ζωή του την επόμενη μέρα. Πρόκειται για τη μέγιστη ποινή που προβλέπει το άρθρο 102 του Πειθαρχικού Κώδικα για βίαιη ενέργεια με αντίπαλο, όταν αυτή προκαλεί σοβαρές συνέπειες.

Στο σκεπτικό της απόφασης, η Επιτροπή στάθηκε στην επικινδυνότητα της εξόδου του Οβόνο, επισημαίνοντας πως είχε σηκωμένο το πόδι, προκάλεσε απότομη πρόσκρουση και χρησιμοποίησε υπερβολική δύναμη, όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο διαιτητής. Παράλληλα, έλαβε υπόψη την τραγική κατάληξη της υπόθεσης , κρίνοντας ότι δικαιολογείται η επιβολή της ανώτατης προβλεπόμενης ποινής.

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