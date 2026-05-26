Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε το επεισόδιο που σημειώθηκε στις εξέδρες του ΟΑΚΑ μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη λίγο πριν από την έναρξη του τελικού του Final Four της EuroLeague, χαρακτηρίζοντας τις εικόνες που αποτυπώθηκαν «εξαιρετικά δυσάρεστες».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η αστυνομία προχώρησε αμέσως στη σχηματισμό δικογραφίας αυτεπάγγελτα, καθώς κάθε περιστατικό βίας εντός αθλητικών εγκαταστάσεων υπόκειται αυτομάτως σε ποινική δίωξη. «Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και έγινε, η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα»…

