Η Εθνική μας ομάδα ξεχειλίζει από ταλέντο. Έχει πολλούς παίκτες που αγωνίζονται σε σπουδαίες ομάδες του εξωτερικού κι όμως ήταν εκτός της μεγάλης γιορτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν υποδεέστερα Ευρωπαϊκά συγκροτήματα είχαν πάει στην Αμερική.

Πλέον η γαλανόλευκη σήμερα ξεκινά την προσπάθειά της στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία (21:45, ALPHA), στο Βελιγράδι σε μια αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερη σημασία ενόψει και των αλλαγών που έχουν αποφασιστεί για τη διοργάνωση.

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