Η αρχή έγινε με την Ovetana του Γιώργου Μελισσανίδη και του Γιάννη Μυτιληναίου που πήραν τζάμπα τον Ιππόδρομο του Μαρκοπούλου. Ο πλειστηριασμός ήταν ο τρίτος. Οι δύο πρώτοι είχαν βγει άγονοι στα 30,1 και στα 24,1 εκατ. Στον τρίτο, το ακίνητο έφυγε με 19.289.601 ευρώ, έκταση 1.000 στρεμμάτων με 80.000 τετραγωνικά δομημένα. Αν και κόστισε στον ελληνικό λαό 245 εκατ. ευρώ. Καραμπινάτο σκάνδαλο…

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