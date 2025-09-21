Ο Εμμανουήλ Καραλής, επέστρεψε σήμερα το πρωί (21/9) λίγο πριν τις 07:00, στην Αθήνα, έχοντας στις αποσκευές του το ασημένιο μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στην Ιαπωνία.

Είναι το πρώτο του παγκόσμιο μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών στον ανοιχτό στίβο, και προστίθεται στην πλούσια συλλογή του.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκαν αρκετοί δικοί του άνθρωποι, με σκοπό να τον υποδεχτούν μετά τον τελευταίο μεγάλο αγώνα της χρονιάς.

Οι πρώτες του δηλώσεις

Ο 25χρονος δευτεραθλητής κόσμου, στις πρωτες του δηλώσεις επεσήμανε:

«Είμαι πολύ κουρασμένος, καθώς μόλις γύρισα από ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία, όμως είμαι χαρούμενος που επέστρεψα. Βρίσκομαι ξανά με τους αγαπημένους μου, ο πατέρας μου είναι εδώ, και σε λίγο θα πάω να δω και τη μητέρα μου και όλη την οικογένειά μου. Ήταν μια πολύ μεγάλη και απαιτητική σεζόν και τώρα όλοι μας χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση, την αξίζουμε.

Όλοι οι αθλητές δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό εκεί που ήμασταν. Ελπίζω την επόμενη χρονιά να πάμε ακόμα καλύτερα – πιο ψηλά, πιο δυνατά.

Αυτή η εμπειρία άναψε μέσα μου μια νέα φλόγα. Μια φλόγα που με γεμίζει ενέργεια και πίστη ότι στο μέλλον θα καταφέρω να πετύχω όλους τους στόχους που έχω θέσει.»