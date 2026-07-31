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Εμφάνιση για… μεταγραφή σε κορυφαίο κλαμπ της Ευρώπης έκανε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Σε μία περίοδο που το όνομά του ακούγεται ως ένα από αυτά που εξετάζει η Μπαρτσελόνα, ο Έλληνας σέντερ φορ μπήκε φορτσάτος στη νέα σεζόν, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ στο εμφατικό 5-0 της Μπενφίκα επί της Σεν Γκάλεν στο «Ντα Λουζ», στη ρεβάνς της ήττας των «αετών» επί ελβετικού εδάφους με 2-1, οδηγώντας την ομάδα του στον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League με το πιο εμφατικό τρόπο.
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