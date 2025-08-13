Αθλητική στήλη,

αποκλειστικά για χουλιγκάνους, λοβοτομημένους και κάφρους

*** Χουλιγκάνοι, Λοβοτομημένοι και Κάφροι όλων των ομάδων,

όλων των κομμάτων

και όλων των θρησκειών,

σάς χαιρετώ…

*** «Και να θες ν’ αγιάσεις, δεν σ’ αφήνουν.», λέει μία γνωστή ρήση,

πόσω μάλλον που εγώ δεν θέλω να αγιοποιούμαι από τούς κορυβαντιώντες ηλίθιους

που -διά τής μαζοποίησής τους- παράγουν εκβιαστικά ποδοσφαιρικά θέσφατα.

Εν όσω, λοιπόν, οι ψυχωσικοί «ταλΙΒΑΝ» ακονίζουν τη μεροληπτική βλακεία τους,

προκειμένου στα επερχόμενα φθινοπωρινά προκριματικά τού «Μουντιάλ»

να αποθεώνουν το λατρεμένο τους «τοτέμ» στις (ενδεχόμενες) νίκες

και να αποσιωπούν τις ευθύνες του στις (ενδεχόμενες) ήττες,

ήρθε ο «ντολμάς» Παλάσιος να ανασύρει τις θύμησες τής πρόσφατης θλιβερής περιόδου,

όντας περιχαρής και πανηγυρίζων

για την… τεράστια μεταγραφή του στο μεγαθήριο που λέγεται «Λεβαδειακός».



Υπ’ αυτό το πλαίσιο, κατέστη επιτακτική η διενέργεια ενός ρεπορτάζ,

όπου θα ανατρέξουμε όλοι μαζί

στις μνημειώδεις μεταγραφές που διέπραξε ο «προπονηταράς» Ιβάν Γιοβάνοβιτς

κατά τη διάρκεια τής παρουσίας του στον πάγκο τού Παναθηναϊκού

και θα επικεντρωθούμε στην κατάληξη που είχαν-έχουν οι «παιχταράδες» του

(οι οποίοι -να τονιστεί ότι, στη συντριπτική πλειονότητά τους-

απετέλεσαν προσωπικές επιλογές τού εν λόγω συγκεντρωτικού κόουτς,

που διετυμπάνιζε, μάλιστα, τη συγκεκριμένη ιδιοτροπία του,

δηλώνοντας επανειλημμένως και ευθαρσώς ότι είναι «Ξεψαχνιστής»).

Πάμε να δούμε με αδιαμφισβήτητα στοιχεία την απόλυτη ξευτίλα που υπέστη ο Π.Α.Ο.,

καταντώντας να είναι μία ομάδα που παρέπεμπε σε «Κ.Α.Π.Η.»,

σε γιουσουρούμ δανεικών και μισθοφόρων,

σε πολυτελές καταφύγιο για το κάθε αποτυχημένο-κομπλεξικό-βολεμένο ποδοσφαιριστίδιο,

σε ιδανικό περιβάλλον για κλικαδόρους-τσάτσους-γλείφτες.

Πάμε να δούμε μία δυστοπική παναθηναϊκή 11άδα.

Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους…

1. Άντραζ Σπόραρ

Ο «Ξεψαχνιστής»-Γιοβάνοβιτς είδε στον Σπόραρ τη σλοβενική εκδοχή τού Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

και την πιο ντελικάτη έκδοση τού Ρομέλου Λουκάκου,

οπότε εισηγήθηκε -προκειμένου να εξασφαλιζόταν το «κελεπούρι»-

να υπογραφόταν τεράστιο οικονομικό συμβόλαιο με 4ετή διάρκεια.

Εν τέλει,

το «κελεπούρι» αποδείχθηκε πουρί τουαλέτας,

η ομάδα είδε κι έπαθε να ξεφορτωθεί την καρικατούρα τού Τόργκελε,

ο «παιχταράς» Σπόραρ βρήκε με το ζόρι καταφύγιο στην τουρκική Αλάνιασπορ.

Ανακοίνωση μεταγραφής στις 28 Ιουλίου 2022.

Συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Μεταγραφή στην Αλάνιασπορ, στις 11 Φεβρουαρίου 2025.

2. Μπέντζαμιν Βέρμπιτς

Άλλη μία ψαγμένη επιλογή που κατέγραψε ο «Ξεψαχνιστής»,

άλλη ποδοσφαιρική απάτη κι αυτός,

άλλη μία σλοβενική δυσφήμιση τού αθλήματος.

Βυθισμένος στα προσωπικά του αδιέξοδα

και εκμεταλλευόμενος τη διαπίστωση

ότι η καταποντισμένη απόδοσή του δεν είχε την παραμικρή συνέπεια,

μετέτρεψε την παρουσία του σε «μια ξένη, φορτική».

Εν τέλει,

το πολυπόθητο «διαζύγιο» επήλθε κοινή συναινέσει,

ο «παιχταράς» Βέρμπιτς βρήκε με το ζόρι καταφύγιο στον Λεβαδειακό.

Ανακοίνωση μεταγραφής στις 29 Ιουλίου 2022.

Συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Λύση συμβολαίου στις 19 Δεκεμβρίου 2024.

Μεταγραφή στον Λεβαδειακό, στις 22 Ιανουαρίου 2025.

3. Σεμπαστιάν Παλάσιος

Αυτός ο «ντολμάς»,

αυτός ο κατ’ ευφημισμόν «εξτρέμ» που αποτελεί παγκόσμια περίπτωση

λόγω τού γεγονότος ότι -άκουσον, άκουσον-

θεωρούταν πολύτιμος για τις αμυντικές ικανότητές του,

σε κάνει να τρελαίνεσαι όταν σκέφτεσαι πως παίζει στην ίδια θέση με τον Δημήτρη Σαραβάκο.

Εν τέλει,

μετά το πέρας τής συνεργασίας του με την ομάδα,

πήγε στην πατρίδα του για να παίξει στην Ταγιέρες,

τσακώθηκε με τούς οπαδούς επειδή δεν ανέχονταν την παπάτζα του

και επιδόθηκε σε προσβλητικές χειρονομίες εναντίον τους,

κλήθηκε σε απολογία και τού επιβλήθηκε πρόστιμο,

κατόπιν οδηγήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στην έξοδο,

και τώρα -όπως αναφέρθηκε ήδη στον πρόλογο- βρήκε κι αυτός καταφύγιο στον Λεβαδειακό.

Ανακοίνωση μεταγραφής στις 5 Σεπτεμβρίου 2021.

Συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Ανακοίνωση λύσης τής συνεργασίας στις 12 Ιουνίου 2024.

Μεταγραφή στην Ταγιέρες, στις 17 Ιουλίου 2024.

Συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2026 με επιλογή ανανέωσης για έναν χρόνο ακόμη.

Μεταγραφή στον Λεβαδειακό, στις 9 Αυγούστου 2025.

4. Ρούμπεν Πέρεθ

Το «Πουλέν τού Γιοβάνοβιτς», ο «Μία κλίκα μόνος μου.»,

η ξιπασμένη και φαντασμένη ανθυποβεντέτα,

ο μακράν πιο ζημιογόνος και παρτάκιας παίκτης των τελευταίων ετών,

που σε κάθε κίνησή του είχε ένα τουπέ τού στυλ

«Κάθε μου πάσα είναι πιο ευφυής και ψαγμένη,

κι από τον υπολογιστή τής “I.B.M.” που παίζει σκάκι με τον Κασπάροφ.».

Αυτός ο αποκρουστικός αργόμισθος είχε την εντύπωση

ότι οι πασούλες από το κέντρο «προς τα πίσω» και -συνήθως- προς τον τερματοφύλακα,

μπορούν να προμοτάρονται ως μεγαλοφυή αποκυήματα,

όμως έμελλε να βρει την αρμόζουσα τιμωρία του.

Ο μέγιστος Φατίχ Τερίμ έθεσε τη φθοροποιό «νούλα» στο περιθώριο,

ο πάλαι ποτέ αλαζόνας εξεκίνησε να κλαψουρίζει για τον παραγκωνισμό του,

όμως τον είχαν ξεπεράσει ΚΑΙ το Ποδόσφαιρο, ΚΑΙ ο Χρόνος.

Εν τέλει,

όντας πια ένας αγκομαχών «γηραλέος» 36χρονος,

συμβιβάστηκε με τα νέα δεδομένα και βρήκε καταφύγιο στην άρτι προβιβασθείσα Κηφισιά.

Ανακοίνωση μεταγραφής στις 14 Ιουλίου 2021.

Συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Ανακοίνωση στις 16 Δεκεμβρίου 2022 για επέκταση συμβολαίου έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Ανακοίνωση λύσης τής συνεργασίας στις 19 Μαΐου 2025.

Μεταγραφή στην Κηφισιά, στις 2 Ιουνίου 2025.

5. Τόνι Βιλένα

Τι το ήθελε ο «Ξεψαχνιστής» να παρακάμψει την -υφέρπουσα- επιφύλαξη

που άπαντες έχουμε παρατηρήσει ότι τού προκαλεί η «Μελαμψότης»,

πήγε κι έκανε ακόμη ένα «σποραρίσιο deal» με τον Τόνι Βιλένα.

Εν τέλει,

όση ποδοσφαιρική παραγωγικότητα έχουν τα πιγκάλ τής ομόηχης εταιρείας,

τόση ήταν κι η παραγωγικότητα-προσφορά τού «οράνιε» χαφ,

που ουδέποτε βρήκε τη δέουσα «χημεία» με τον οπισθοδρομικό διαχειριστή του.

Ανακοίνωση μεταγραφής στις 7 Ιουλίου 2023.

Συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Ανακοίνωση δανεισμού στην Αλάνιασπορ, στις 7 Φεβρουαρίου 2025.

Συμβόλαιο δανεισμού έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Άγνωστη η συνέχεια…

6. Λάζλο Κλάϊνχάϊσλερ

Άλλη μία ασυναγώνιστη επιτυχία που κατήγαγε ο «Ξεψαχνιστής»,

ο οποίος έχει αποδείξει ότι διαθέτει μάτι

και ξέρει να διακρίνει-διαλέγει από μακριά την… Αποτυχία.

Ο συμπαθής Λάζλο -ήτοι, ποδοσφαιρικώς ένας «οικοδόμος»-

εκλήθη να αποδείξει ότι είναι «αρχιτέκτονας»

και όπως ήταν αναμενόμενο κατέρρευσε εν ριπή οφθαλμού,

επιφορτισμένος με έναν ρόλο που ουδόλως εδύνατο να έφερνε εις πέρας.

Εν τέλει,

προστέθηκε κι αυτός στη μακρά λίστα με τούς «Πέρασε και δεν ακούμπησε.»,

βρίσκοντας προσωρινά καταφύγια στην κροατική Χάϊντουκ και στην αυστριακή Γκράτσερ.

Ανακοίνωση μεταγραφής στις 11 Ιανουαρίου 2023.

Συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ανακοίνωση δανεισμού στη Χάϊντουκ, στις 2 Ιανουαρίου 2024.

Συμβόλαιο δανεισμού μμέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.

Ανακοίνωση λύσης τής συνεργασίας στις 31 Ιανουαρίου 2025.

Μεταγραφή στην Γκράτσερ, στις 5 Φεβρουαρίου 2025.

Συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Άγνωστη η συνέχεια…

7. Ενίς Τσοκάϊ

Ο «Ξεψαχνιστής» συνεχίζει ακάθεκτος,

ο μαχητικός αλλά επιπόλαιος Τσοκάϊ γίνεται διαδικτυακό ανέκδοτο

και χρησιμοποιείται σε κάθε είδους χιουμοριστικά «photoshops»,

σύντομα παροπλίζεται και αντιμετωπίζεται ως έσχατη λύση.

Εν τέλει,

μετά από τον πρώτο δανεισμό του στην κροατική Όσιγιεκ,

βρίσκει κι αυτός καταφύγιο -πάλι με δανεισμό- στον φιλόξενο Λεβαδειακό.

Ανακοίνωση μεταγραφής στις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ανακοίνωση δανεισμού στην Όσιγιεκ, στις 24 Ιανουαρίου 2024.

Συμβόλαιο δανεισμού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.

Ανακοίνωση δανεισμού στον Λεβαδειακό, στις 30 Αυγούστου 2024.

Συμβόλαιο δανεισμού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

8. Τιμοτέους Πούχατς

Ο «Ξεψαχνιστής» είναι ασταμάτητος

και τώρα πια λοκάρει τούς μελλοντικούς «Ρομπέρτο Κάρλος» με ένα του βλέμμα.

Ο Πούχατς έρχεται να πάρει κι αυτός γεύση από «Νεοελληνικό Δημοσιοϋπαλληλίκι»,

αλλά είναι «Γερμαναράς» και δεν αντέχει (σ)τούς εξαντλητικούς υποβαλκάνιους ρυθμούς,

οπότε επιστρέφεται πάραυτα για να συνεχίσει τις γυρολογικές περιπλανήσεις του.

Ανακοίνωση δανεισμού από την Ουνιόν Βερολίνου, στις 30 Δεκεμβρίου 2022.

Συμβόλαιο δανεισμού έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Έκτοτε, μετά τη βραχύβια ανάπαυλα στην ελληνική πρωτεύουσα

-και ως επί το πλείστον, υπό το καθεστώς δανεισμών-

έχει εκτελέσει κατά σειρά τα δρομολόγια

«Ουνιόν Βερολίνου-Καϊζερσλάουτερν-Ουνιόν Βερολίνου-Χόλσταϊν Κίελ-Πλίμουθ-Χόλσταϊν Κίελ».

Κουράγιο να ’χει να δανείζεται… (διπλής)

9. Ματέους Βιτάλ

Ο Βραζιλιάνος ήταν πολλά υποσχόμενος μεν (υποσχόμενος μεν, γιο μεν),

όμως σύντομα αντιλήφθηκε την επικρατούσα κατάσταση

και ενεφάνισε τις σεσημασμένες τάσεις φυγής,

οι οποίες παραδοσιακώς καταλαμβάνουν τούς Λατινο-Αμερικανούς

όταν προσγειώνονται σε ευρωπαϊκά εδάφη

που τούς θυμίζουν ποιες ήταν οι αιτίες τής μετανάστευσής τους.

Εν τέλει,

σύντομα επέστρεψε πίσω στην πατρίδα του

και -αφού τού πήρε τρία έτη για να συνέλθει από το πολιτισμικό σοκ που υπέστη στη χώρα μας-

βρήκε εφέτος τη δύναμη να βγει πάλι εκτός συνόρων και αγωνίζεται στην Κίνα.

Ανακοίνωση δανεισμού από την Κορίνθιανς, στις 29 Αυγούστου 2021.

Συμβόλαιο δανεισμού έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Έκτοτε, επιστροφή για έξι μήνες στην Κορίνθιανς,

κατόπιν διετής μεταγραφή στην Κρουζέϊρο,

και πλέον παίκτης στη Σανγκάη Πορτ.

10. Ραμόν Λούντκβιστ

Τον θυμάστε αυτόν;

Τον θυμάστε;

Είχε σταμπαριστεί ως «Εκλεκτός τού Ξεψαχνιστή»,

αλλά κατέληξε να ενσαρκώσει τη διασκευή τού περίφημου στίχου τού Καββαδία

«Εκτός από τη μάνα σου, κανείς δεν σε θυμάται,

σε τούτο το τρομαχτικό ταξίδι τού Παναθηναϊκού.».

Εν τέλει,

άμα τη λήξει τού δανεισμού,

επεστράφη με κορδέλα και δεν ξανακούσαμε οτιδήποτε για την πορεία του

(η συνεργασία με τον Γιοβάνοβιτς είναι σοβαρός λόγος να κρεμάσεις τα παπούτσια σου,

καθώς ξέρεις ότι δεν μπορείς να πας παρακάτω…, εεε…, παραπάνω, ήθελα να πω).

Ανακοίνωση δανεισμού από την Γκρόνινγκεν, στις 26 Αυγούστου 2021.

Συμβόλαιο δανεισμού έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Έκτοτε…, είπαμε…, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται και ούτε θα γκουγκλάρουμε,

ώστε -διά τής οξυνόμενης περιέργειας- να ενισχύσουμε έτι περαιτέρω τον μύθο του.

11. Κάρλος Ζέκα

Η Απόλυτη Ξευτίλα τού Γιοβάνοβιτς.

Η Κορωνίδα τής Προπονητικής Ξευτίλας τού Γιοβάνοβιτς.

Στις 14 Μαΐου 2023 οριστικοποιείται η απώλεια τού -μέχρι πρότινος- σίγουρου πρωταθλήματος,

ο Παναθηναϊκός -εξ αιτίας τού Γιοβάνοβιτς- έχει χάσει το πρωτάθλημα

ενώ στο τέλος τού πρώτου γύρου διέθετε προβάδισμα οκτώ βαθμών από την Α.Ε.Κ.

και δώδεκα βαθμών από Π.Α.Ο.Κ. και Ο.Σ.Φ.Π.,

κι όμως, μόλις δέκα ημέρες μετά, στις 24 Μαΐου 2023,

αυτός ο «Ρακοσυλλέκτης τής Προπονητικής» έχει την αφόρητη μιζέρια

να φέρει ως πρώτη μεταγραφή για την επόμενη σεζόν τον Κάρλος Ζέκα.

Είναι κυριολεκτικώς αδιανόητο, είναι απυθμένως παρακμιακό,

να έχεις χάσει σίγουρο πρωτάθλημα λόγω των κακομοίρικων επιλογών σου

και να έχεις το θράσος να φέρνεις ως «ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ» τον (τότε) 35χρονο Ζέκα,

ο οποίος κατέγραφε στο πρόσφατο ιατρικό ιστορικό του δύο απανωτές ρήξεις χιαστού

(3 Οκτωβρίου 2021 και 2 Οκτωβρίου 2022).

ΕΓΚΛΗΜΑ.

ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ.

ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ.

Αυτό το έγκλημα και μόνο,

είναι αρκετό για να διαγραφεί ένας προπονητής από τα παγκόσμια μητρώα.

Κι όμως,

οι πανηλίθιοι-ψυχωσικοί «ταλΊΒΑΝ» αποθεώνουν μέχρι και σήμερα

το μεμψίτυχο άτομο που βρέθηκε αποκλειστικώς λόγω ευνοϊκών συγκυριών

να είχε στα χέρια του το πολυπόθητο πρωτάθλημα,

και εν τέλει κατέφερε να το χάσει πανηγυρικώς (τάχα μου-τάχα μου, έφταιγε ο Κορωνοϊός).

…

Αυτό(ς) είναι ο Γιοβάνοβιτς.

Αυτό(ς) είναι ο προπονητίσκος που με τις παταγωδώς αποτυχημένες επιλογές

και με τις παταγωδώς αποτυχημένες μεταγραφές,

έβαλε υποθήκη (και) τα επόμενα χρόνια τού Παναθηναϊκού,

διότι το μόνο που τον ένοιαζε ήταν η θεσούλα του

(εξ ου και ουδέποτε υπέβαλε την παραίτησή του,

όσο κι αν τα εκκωφαντικώς αρνητικά αποτελέσματα έχρηζαν στοιχειώδους ανάληψης ευθύνης).

Κατά τον προπονητή κι οι παίκτες, κατά τον προπονητίσκο και τα παιχτάκια·

παιχτάκια που βολεύθηκαν στις χαμηλές απαιτήσεις,

που δημιουργήσανε κλίκες, που σαμποτάρανε όποιον έκανε τη διαφορά,

παιχτάκια που δεν μπορούσανε να βρούνε ομάδα,

παιχτάκια που ανάγουν τον καταπτωτικό Παναθηναϊκό σε ζενίθ τους,

αλλά συνάμα ρίχνουν τον Παναθηναϊκό στο ναδίρ τους.

Ναι, αυτά είναι τα αγαπημένα παιχτάκια τού Γιοβάνοβιτς,

που τώρα πανηγυρίζουν όταν παίρνουν καμιά μεταγραφούλα στην Αλάνιασπορ,

στην Κηφισιά και -κυρίως- στον εσχάτως φίλα προσκείμενο Λεβαδειακό

(δεοντολογικώς,

δεν συμπεριέλαβα περιπτώσεις όπως τού Τρουϊγιέ

που τραυματίστηκε σοβαρά στην πρώτη εμφάνισή του,

ούτε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που ήταν βασικά γρανάζια τού Γιοβάνοβιτς

αλλά υπήρχαν ήδη στο ρόστερ πριν από τον ερχομό του,

μηδέ περιπτώσεις μεταγραφών τού Γιοβάνοβιτς

που -ανεξαρτήτως προσφοράς τους- εξακολουθούν να βρίσκονται στην ομάδα).

Ποια υπεραξία παρήγαγε ο Γιοβάνοβιτς; Καμία.

Ποιος έμπειρος παίκτης ανεδείχθη έτι περαιτέρω από τον Γιοβάνοβιτς; Ουδείς.

Ποιος νεαρός παίκτης ανεδείχθη από τον Γιοβάνοβιτς; Ουδείς.

Μέχρι κι ο χρυσοφόρος Βαγιαννίδης θα είχε χαθεί από τον Παναθηναϊκό,

αν δεν υπήρχαν άνωθεν παρεμβάσεις

προκειμένου να εκάμπτετο ο ναφθαλινικός προπονητίσκος

και να επανερχόταν ο φέρελπις πιτσιρικάς στο ρόστερ.

Μικρόκοσμος. Αντικοινωνικότητα. Κλειστολαγνεία. Ηττοπάθεια.

Πώς να ορθοποδήσει ο Σύλλογος με τέτοιο σαθρό κληροδότημα;

Πώς να ορθοποδήσει ο Σύλλογος με αυτήν την παγιωμένη και μεταδιδόμενη νοοτροπία;

Κι όμως,

οι πανηλίθιοι-ψυχωσικοί «ταλΙΒΑΝ» επιμένουν να αποθεώνουν τον Γιοβάνοβιτς

και να δοξάζουν τα θλιβερά παιχτάκια

που -εν μέσω ευτυχισμένων ενσταντανέ και με τη συνέργεια τού μεγαλομέτοχου-

καταλήγουν από τον Παναθηναϊκό στον (κάθε) Λεβαδειακό.

Η Λεβαδειακοποίηση τού Παναθηναϊκού.

ΚΑΤΑΝΤΙΑ.

Ο Αθλητάμπουρας