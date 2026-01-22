Μεγάλες καταστροφές έγιναν στο προπονητήριο του ΟΑΚΑ από την χθεσινή καταιγίδα και ο ΣΕΓΑΣ βγήκε μπροστά για να ζητήσει άμεσες λύσεις τόσο για τον συγκεκριμένο χώρο, όσο και για τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά καιρούς σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως το ΣΕΦ, το κλειστό της Παιανίας και τον Άγιο Κοσμά.

Αναφορές όπως «Δεν ξαναβγήκαν απλά οι κουβάδες στο ΟΑΚΑ (για την ακρίβεια δεν έφυγαν ποτέ), αλλά προστέθηκαν και… λέμβοι για το ασφαλές πέρασμα από το ένα σημείο στο άλλο», όπως και «Παρακαλούμε για τα αυτονόητα, ο κόμπος, έχει φτάσει στο χτένι, οι αντοχές μας και η ανοχή στην κοροϊδία, οι προφορικές πολιτικάντικες υποσχέσεις, τα «θα», η μέθοδος του «αποφασίζουμε και διατάζουμε», που παραπέμπει σε άλλες, σκοτεινές εποχές και τα μεγαλοσυμφέροντα», φανερώνουν πλήρως τη απόγνωση του ΣΕΓΑΣ για την κυβερνητική αδράνεια που υπάρχει σε αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα που πλήττει τον αθλητισμό και τη νεολαία…

