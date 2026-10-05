Η Ρεάλ Μαδρίτης «έδεσε» τον Αρντά Γκιουλέρ για πέντε χρόνια ακόμη στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.

Σύμφωνα με την «AS», η Βασίλισσα και ο Τούρκος χαφ θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2031. Το προηγούμενο συμβόλαιο που είχε υπογράψει με τους «μερένχες» ο 21χρονος, είχε ισχύ έως το 2029. Επομένως, η συμφωνία προβλέπει δύο επιπλέον χρόνια παραμονής στο Μπερναμπέου, καθώς και σημαντική αύξηση στις απολαβές του.

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