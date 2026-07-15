Πάνω που λέγαμε ότι ο Μάκης θα την κάνει για την ΕΛΑΣ του Αλέκου, ακολουθώντας την Ανθή, σκάει η είδηση της επιστροφής του φάδερ στο παραγοντηλικι. Ουχί, δηλαδή, ότι ο Βασιλομπίλαρος είχε πάρει σύνταξη, αλλά τα τελευταία χρόνια ξανάνιωσε με την αναρρίχηση του γιου του στην προεδρία της ΕΠΟ. Επέστρεψε δυναμικά στη δικηγορία δηλώνοντας ευθαρσώς στους δικαστάδες των επιτροπών της ΕΠΟ ότι είναι ο πατέρας του προέδρου και σαν μυστικοσύμβουλος πήρε από το χεράκι τον γιο και του υπαγορεύει τις κινήσεις του. Υποβολέας.

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