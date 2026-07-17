Στον αέρα… λόγω του αέρα είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 19/7 (22.00).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca επικρατεί έντονη ανησυχία στις αρμόδιες Αρχές εξαιτίας της ποιότητας του αέρα στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο καπνός που έχει προκληθεί από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στον Καναδά έχει δημιουργήσει πυκνό γκρίζο σύννεφο και οι μάσκες προσώπου (σχεδόν ξεχασμένες από την πανδημία), επανεμφανίστηκαν στους δρόμους.

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