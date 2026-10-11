Ο Κενυάτης Έλιουντ Κιπτσόγκε, Ολυμπιονίκης του 2016 και του 2020, επέστρεψε στις νίκες μετά από τρία χρόνια, επικρατώντας σήμερα (11/10) στον Μαραθώνιο της Μελβούρνης.

Ο κορυφαίος μαραθωνοδρόμος στην Ιστορία διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού έπειτα από δύο ώρες, εννέα λεπτά και 10 δευτερόλεπτα, χρόνος που αποτελεί νέο ρεκόρ διαδρομής. Το προηγούμενο ήταν 2:09:12 και κρατούσε από το 2022. Ήταν η πρώτη του νίκη στην απόσταση από το Βερολίνο το 2023 και μια ακόμη στάση στην «παγκόσμια περιοδεία» του, με στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για σκοπούς που τον ενδιαφέρουν.

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