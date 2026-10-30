Η 9η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα με επτά αναμετρήσεις και η βαθμολογία έχει όλους τους λόγους να αλλάξει σχήμα μέχρι το βράδυ.

Μετά τα χθεσινά παιχνίδια, όπου ο Ερυθρός Αστέρας διέλυσε τη Μπάγερν με 103-73, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 95-76 και η Παρί πήρε εκτός έδρας το 99-94 απέναντι στη Μακάμπι, το ρεπερτόριο των σημερινών αγώνων περιλαμβάνει σχεδόν όλη την κορυφή και πολλά ματς με βαρύτητα για τη συνέχεια.

Το πρώτο κρίσιμο ραντεβού είναι στις 18:00 όταν η Ντουμπάι υποδέχεται τη Χάποελ Τελ-Αβίβ. Οι Ισραηλινοί έρχονται με 6-2 και θέλουν να μείνουν κοντά στην κορυφή, ενώ οι γηπεδούχοι με 5-3 παίζουν για να κρατήσουν επαφή με το γκρουπ των πρωτοπόρων.

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