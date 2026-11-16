Ο Γιούργκεν Κλοπ ζήτησε αλλαγή στην προεδρία της FIFA και την αποχώρηση του Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Δεν πίστευα ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν χειρότερα μετά τον Ζεπ Μπλάτερ», δήλωσε, αναφερόμενος στον προκάτοχο του Ιταλοελβετού προέδρου.

«Παρακολουθώ το ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ περισσότερα από εμένα, αλλά νομίζω ότι η πλειονότητα συμφωνεί πως μια αλλαγή θα είχε νόημα», είπε ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, στο περιθώριο της αναμέτρησης της Γερμανίας με την Ολλανδία για το Nations League. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με την Εθνική Ελλάδας και επρόκειτο να αναμετρηθούν το βράδυ της Δευτέρας στο Βερολίνο.

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