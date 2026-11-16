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Στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό επανέρχεται το όνομα του Αντρέ Λουίζ, με τον νεαρό Βραζιλιάνο μέσο της Κορίνθιανς να φέρεται ως ένας από τους ποδοσφαιριστές που εξετάζονται εν όψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.
Την υπόθεση αναδεικνύουν ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ και η «Fanatik», συνδέοντας τους Πειραιώτες με τον 20χρονο χαφ. Ωστόσο, η περίπτωση του νεαρού ποδοσφαιριστή μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς στο παιχνίδι της διεκδίκησής του φέρονται να βρίσκονται επίσης η Φενέρμπαχτσε και η Νότιγχαμ Φόρεστ.
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