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Η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής γραμμής βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να εξετάζουν διαθέσιμες επιλογές για την προσθήκη ενός ακόμη στόπερ.
Κι ένα από τα ονόματα που φαίνεται να του έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον τους έρχεται από την Δανία. Συγκεκριμένα, αυτό του Γκάμπριελ Περέιρα, ο οποίος αγωνίζεται στην Κοπεγχάγη.
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