«Κόκκινο πανί» ήταν για τους οπαδούς της Μακάμπι, ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, αφού τον υποδέχτηκαν με ύβρεις και αντιαθλητική συμπεριφορά, στο γήπεδο του Τελ Αβίβ. Εκτός από τις αποδοκιμασίες εναντίον του, μετά το τέλος του αγώνα και παρά τη νίκη της Ισραηλινής ομάδας, οι φίλαθλοι της ομάδας του Τελ Αβίβ τον αποδοκίμασαν έντονα και την ώρα που έμπαινε στο γήπεδο από την καταπακτή.

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο :

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, ως επαγγελματίας δεν έπεσε στην παγίδα τους και ήταν ψύχραιμος καθ’όλη τη διάρκεια των αποδοκιμασιών, ενώ η μοναδική του αντίδραση ήταν οι υψωμένες γροθιές του μέσα από το πούλμαν των πρασίνων.

