Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ» και αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων στο χοντρό επεισόδιο μεταξύ του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Βαγγέλη Μαρινάκη στον τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στον τέως πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Πρόδωσε την κοινωνία»!

«Παρακολούθησα την σκηνή και νομίζω είναι ένα ιστορικό γεγονός αυτό που συνέβη και είναι κρίμα, που μία τόσο σημαντική στιγμή για τον αθλητισμό και τον Ολυμπιακό αμαυρώθηκε από αυτό το επεισόδιο μεταξύ του κ. Μαρινάκη και του κ. Δημητριάδη.

Αυτό το σκηνικό που είδαμε στο Telekom Center Athens συγκαλύπτει την πολιτική σκηνή και το «έγκλημα» των υποκλοπών. Γι΄ αυτό είδαμε αυτό το επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών.

Το σενάριο Μητσοτάκη στο θέμα των υποκλοπών καταρρέει. Ο Δημητριάδης φέρει βαρέως ότι μόνο εκείνος στοχοποιήθηκε σε αυτή την υπόθεση.

Ο κόσμος, που βιώνει αδικία, εξωθείται στην αυτοδικία. Ο μόνος που χάνει είναι ο πολίτης. Υπάρχει παρακολουθούμενο κυβερνητικό και πολιτικό προσωπικό. Υπάρχει έντονη αντιπαράθεση και ανάγκη να αναζητηθούν στοιχεία, έτσι ώστε να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση των υποκλοπών.

Το επεισόδιο, που σημειώθηκε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, όπου διεξήχθη το Final Four της EuroLeague, αναδεικνύει την υποκρισία που, κατά πολλούς, επικρατεί. Δεν έχω πρόβλημα να εκφράζω δημόσια αυτές τις απόψεις, ακόμη κι αν ενοχλούν.

Υπάρχει ένας πρωθυπουργός που ξεκάθαρα εκβιάζεται. Αυτός που πρέπει να απαντήσει είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αλλά αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί να μπαζώνει και να συγκαλύπτει την υπόθεση.

Ο Φλωρίδης είναι απασχολημένος με το να διώκει πολιτικούς αντιπάλους. Σοβαρές υποθέσεις όπως του παράνομου στοιχηματισμού μένουν δυστυχώς στο συρτάρι. Κυβερνητικοί παράγοντες είναι οι ίδιοι οι κακοποιοί. Ο Τσίπρας έφερε νόμο να διορίζει η ΕΠΟ τους αθλητικούς δικαστές.

Ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός του εγκλήματος στο Μάτι. Έχει αδικήσει την κοινωνία με τρόπο ασυγχώρητο. Αυτό που έκανε, άλλωστε, με το δημοψήφισμα, σήκωνε πραξικόπημα. Επίσης, ήταν σε βράβευση στη Σερβία και γιόρταζε, κι ενώ στο Μάτι καιγόντουσαν άνθρωποι. Ο Τσίπρας διέλυσε το κόμμα του και το πρόσωπο αυτό έχει αποδείξει ότι δεν υπηρέτησε την πατρίδα και την ίδια κυβέρνηση και πρόδωσε την κοινωνία».

Η κ. Κωνσταντοπούλου, επιτέθηκε στην Κυβέρνηση για τα εμπόδια που βάζει στους αθλητές, την παρεμβατικότητα της Κυβέρνησης στη δικαστική λειτουργία, ενώ αναφέρθηκε και στις αποφυλακίσεις Γιωτόπουλου και Μιχαλιολάκου.

«Πέραν τους θέματος της διαιτησίας, πρέπει να είναι διαφορετικές οι εγγυήσεις που πρέπει να έχουν οι αθλητικές δικαστές και να μην έχουν δεσμεύσεις με ομάδες και προέδρους. Έχουμε, επίσης, φαινόμενα κακοποίησης αθλητών. Στα Ολυμπιακά αθλήματα, άνθρωποι εκπληρώνουν το όνειρο της ζωής τους ενώ έρχονται αντιμέτωποι με ολόκληρα βουνά. Η Πολιτεία, που μετά τους χειροκροτάει, είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλός τους» τόνισε σχετικά με την αθλητική δικαιοσύνη και συνέχισε:

«Αυτή τη στιγμή έχουμε μία φοβερή παρεμβατικότητα της κυβέρνησης στη δικαστική λειτουργία. Ακόμη και στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση, υπάρχει ένα ξετσίπωτο ντιλ του Φλωρίδη. Αυτό που έχω διαγνώσει είναι ότι πέρσι ψηφίστηκαν, αλλά φέτος θα υπάρχει ένα απόλυτο ντιλ.

Ο κ. Φλωρίδης προωθεί τους Λυμπερόπουλο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου, γαλάζιος δικαστής, και Μπακέλα. Έχουν φέρει τη διαδικασία της ψηφοφορίας στο σώμα και για να βρουν ποιους θα ψηφίσουν. Ο Φλωρίδης υποσχέθηκε ότι δεν θα κατεβάσει τους Σεβαστήδηδες.

Εμάς η πρότασή μας είναι μικτά ορκωτά δικαστήρια παντού. Πλειοψηφία ενόρκων. Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν θα πρέπει να διορίζεται, ούτε να εκλέγεται. Πρέπει να έχουμε εγγυήσεις ευρύτερες με την συμμετοχή ενόρκων σε όλες τις βαθμίδες».

Σχετικά με την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου υπογράμμισε: «Είναι μία διαδικασία θεσμοθετημένη. Έχει να κάνει με τους όρους επανένταξης στην κοινωνία και θέλουν προσοχή τα σωφρονιστικά θέματα. Δεν θέλεις να έχεις ένα καταδικασμένο ξαφνικά έξω, πρέπει να υπάρξει διαδικασία επανένταξης. Η περίπτωση Γιωτόπουλου είναι μία που καταδικάστηκε, εξέτισε και είναι σε μία ηλικία προχωρημένη.

Με προβλημάτισε πολύ περισσότερο, αλλά όχι και τον εισαγγελέα, η αποφυλάκιση Μιχαλιολάκου, σε μικρότερη ηλικία και με έκτιση μικρότερης ποινής. Πρέπει οι υποθέσεις να εξετάζονται με εξατομίκευση. Καταλαβαίνω τα θύματα, και τον Μπακογιάννη που είπε τι θα κάνω αν θα τον συναντήσω στον δρόμο, αλλά και εκείνος να καταλάβει όσους βλέπουν να κυκλοφορούν σαν λόρδοι ο Καραμανλής και ο θείος του ο Μητσοτάκης ενώ εμπλέκονται στο έγκλημα των Τεμπών. Πιστεύω ότι οι χουντικοί καλώς έμειναν όσοι έμειναν μέχρι το τέλος της φυλακής».