Καταγγελία στην Αστυνομία για υβριστικά συνθήματα που γράφτηκαν σε τοίχους έξω από το σπίτι του, έκανε ο διαιτητής του πρωταθλήματος μπάσκετ της GBL, Γιάννης Τσιμπούρης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #paixebala.gr