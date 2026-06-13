Καταγγελία στην Αστυνομία για υβριστικά συνθήματα που γράφτηκαν σε τοίχους έξω από το σπίτι του, έκανε ο διαιτητής του πρωταθλήματος μπάσκετ της GBL, Γιάννης Τσιμπούρης.
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Καταγγελία στην Αστυνομία για υβριστικά συνθήματα που γράφτηκαν σε τοίχους έξω από το σπίτι του, έκανε ο διαιτητής του πρωταθλήματος μπάσκετ της GBL, Γιάννης Τσιμπούρης.
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