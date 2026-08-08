Μόλις 61 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από το χρυσό μετάλλιο που κατάκτησε η Ρουμανία, βρέθηκαν οι Γιώργος Χιώτης και Απόστολος Σταύρος Αλεξίου. Ο τερματισμός τους βρήκε τελικά στην δεύτερη θέση στο αγώνισμα της δίκωπου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας Εφήβων – Νεανίδων που διεξάγεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρία.

Πανηγύρισαν για το αργυρό μετάλλιο, αλλά τους έμεινε και η πίκρα ότι δεν κατάφεραν το υψηλότερο σκαλι στο βάθρο, για μια χεριά.

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