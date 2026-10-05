Συνεχίζεται η έντονη κριτική που ασκούν τα ξένα Μέσα Ενημέρωσης στην εθνική Γερμανίας και τον Γιούργκεν Κλοπ λόγω της ισοπαλίας 0-0 με την εθνική Ελλάδας για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Nations League.

Κάποιο από αυτά ειρωνεύεται τον Γερμανό ομοσπονδιακό προπονητή. «Η εποχή Κλοπ δεν λέει να ξεκινήσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Κλοπ δήλωσε ότι «η Ελλάδα έδειξε ξανά πως δεν βρίσκεται πια στις μικρές δυνάμεις της Ευρώπης», αλλά αυτό δεν το λαμβάνουν υπ’ όψιν.

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