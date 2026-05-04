Ένα περιστατικό που ξεπερνά παντελώς τα όρια του αθλητισμού σημειώθηκε σε αγώνα ερασιτεχνικής κατηγορίας στην Κύπρο, όταν άνδρας που φέρεται να είναι υποψήφιος βουλευτής εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε σε βοηθό διαιτητή.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο πριν από την λήξη της αναμέτρησης Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρχικά άγνωστο άτομο φέρεται να εκτόξευσε πλαστικό μπουκάλι που τραυμάτισε τον βοηθό διαιτητή, ενώ στη συνέχεια δεύτερο πρόσωπο εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και τον γρονθοκόπησε.

