Για την πειθαρχική έρευνα στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, μίλησε στη «Δίκη στον ΣΚΑΪ» ο έγκριτος νομικός, Λάκης Σημαιοφορίδης.

«Στην υπόθεση αυτή υπάρχουν δύο έννοιες αν μπορεί να επιληφθεί και αν πρέπει να επιληφθεί. Από την Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να επιληφθεί πειθαρχική έρευνα, αλλά από τα υπόλοιπα όργανα του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να γίνει αυτό. Η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να επιληφθεί και να στραφεί σε φυσικά πρόσωπα.

Οι παράγοντες του Ολυμπιακού θα έπρεπε να θέσουν τον εαυτό τους στην Επιτροπή Δεοντολογίας για να διαλευκανθεί το γρηγορότερο δυνατό η υπόθεση εφόσον διατυμπανίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την δολοφονία του αστυνομικού που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή».