Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο Γιώργος Λάνθιμος επανήλθε δημόσια με σχόλια του για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη συμμετοχή ισραηλινών ομάδων σε ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις.

«Είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω. Θεωρώ απαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αυτή τη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης μίλησε στην κάμερα του ANT1 πριν από τον αγώνα Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ.

Λίγο αργότερα, επανέλαβε τη θέση του με σαφήνεια: «Ήρθα να πω ότι είναι απαράδεκτο το ότι επιτρέπεται να παίζουν ομάδες του Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ήρθα να δηλώσω αυτό. Και να υποστηρίξω την ομάδα, φυσικά».

Στο παρελθόν, ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έχουν λάβει αποφάσεις αποκλεισμού ομάδων για γεωπολιτικούς λόγους, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Στο ποδόσφαιρο, ρωσικοί σύλλογοι και η εθνική ομάδα δεν συμμετέχουν σε διοργανώσεις όπως το Champions League και το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ στο μπάσκετ οι ρωσικές ομάδες έχουν αποκλειστεί από την EuroLeague.