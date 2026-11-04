Η απολογία του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, που βρίσκεται πλέον σε κελί για το σκάνδαλο στο μπάσκετ με τους στημένους αγώνες, ξεκίνησε με την πλήρη άρνηση του κατηγορητηρίου. Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει την απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου στην οποία μίλησε για όλους και για όλα…

«Ο Τσάπας μπορεί να πλάσει μια φανταστική ιστορία»

Ο ένας από τους δύο μάρτυρες που αποκάλυψαν τη δράση του Βαγγέλη Λιόλιου ήταν ο Βαγγέλης Τσάπας. Ο κατηγορούμενος πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ είπε στις ανακριτικές Αρχές:

«Εγώ τον κ. Τσάπα τον γνώρισα το 2015 ως πρόεδρο του Φάρου Κερατσινίου. Τότε ήμουν πρόεδρος στον Προμηθέα και παίζαμε ο ένας εναντίον του άλλου. Τότε σε εκείνον τον αγώνα ήρθε και γνωριστήκαμε, πήγαμε φάγαμε και μιλήσαμε για το μπάσκετ. Δεν ήξερα τίποτα για την ιστορία του, ήξερα ότι ασχολείται με το μπάσκετ. Το 2016 όντως συναντηθήκαμε στο Coffee Island στην Ακρόπολη και μου ανέφερε ότι δεν ήθελε ο «Φάρος» να ανέβει Α1 . Δεν αναφέρθηκε κάτι για χρήματα. Αν δεν ανέβαινε o «Φάρος» θα ανεβαίναμε εμείς ή ο Εθνικός που παίζαμε μεταξύ μας Play Off. Πριν τους αγώνες με τον Εθνικό με καλεί ο κ. Τσάπας σπίτι του να πιούμε καφέ και να μιλήσουμε ως πρόεδροι. Κάποια στιγμή έρχεται στο σπίτι και ο κ.Καβαλιεράτος τον οποίο εγώ δεν γνώριζα και συστήθηκε ως φίλος του Εθνικού. Ειπώθηκε εκεί ότι η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων πρέπει να κατευναστεί. Σε καμία περίπτωση η συνάντηση αυτή δεν μπορεί να έγινε την ημέρα που παίζαμε. Ο κ. Τσάπας έχει τρομερή πειθώ και μπορεί με αφορμή ένα αληθινό γεγονός να πλάσει μία φανταστική ιστορία .Ή να φτιάξει μία πλήρη φανταστική ιστορία».

Σύμφωνα με τον κ.Λιόλιο, ο Τσάπας τον προσέγγισε και του πρότεινε δυο επιχειρηματικά σχέδια.

«Το ένα αφορούσε μία επιχείρηση με κάτι κότερα στο Κατάρ και το δεύτερο ήταν κρυπτονομίσματα. Και τα δύο τα θεωρούσα απαράδεκτα. Ποτέ δεν έχω κάνει συνάντηση με τον κ.Τσάπα και να αναφερθώ σε παιχνίδια. Δεν έχει κανένα στοιχείο ότι του έδωσα χρήματα».

Το σπα στο Προμηθέας Παρκ

Στη δικογραφία γίνεται αναφορά και για ύπαρξη σπα στο Προμηθέας Παρκ και ο Λιόλιος είπε τα εξής:

«Δεν υπάρχει κάποιο σπα στο Προμηθέας Παρκ, μόνο δίπλα στο γραφείο μου, το οποίο είναι στο υπόγειο έχει τοποθετηθεί το 2021 ένα υδρομασάζ προσωπικό μου. Την ύπαρξη αυτού του υδρομασάζ την ήξερε εκτός από εμένα και την οικογένεια του μόνο ο κ.Παπαθεοδώρου(σ.σ πρώην προπονητής Προμηθέα) .Ο Παπαθεοδώρου το είπε στον Τσάπα και ο Τσάπας εκ των υστέρων μιλάει για σπα. Μετά αφού βγήκα πρόεδρος της ΕΟΚ ήρθε ο κ.Τσάπας στο γραφείο μου και ζήτησε να γίνει general manager της Εθνικής Ομάδας και φυσικά του αρνήθηκα.Τον κ.Τσάπα τον είδα τελευταία φορά τυχαία στο αεροδρόμιο της Γενεύης ,αν θυμάμαι καλά ή το 2022 ή το 2023».

Η σχέση με τον Μαυραγάνη

Στις περισσότερες καταθέσεις ο δεύτερος πρωταγωνιστής του «basketgate», ο Γιώργος Μαυραγάνης που επίσης έχει προφυλακιστεί, χαρακτηρίζεται ως «δεξί χέρι» του Λιόλιου.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ όμως τον αδειάζει:

«Τον κ. Μαυραγάνη τον το 2014 ως υποψήφιο παίκτη του Προμηθέα. Δεν ήρθε ποτέ στον Προμηθέα. Ήταν πολύ καλός παίκτης στο μπάσκετ. Το 2016 περίπου έγινε πρόεδρος στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Είχαμε επικοινωνία και μιλούσαμε και αναπτύξαμε και προσωπική σχέση. Τον ρωτούσα , όπως και πολλούς για θέματα προπονητών, παικτών και παραγόντων στην Αθήνα επειδή εγώ τα ήξερα. Μιλούσαμε και για γενικότερα θέματα. Στη συνέχεια αποκτήσαμε και επιχειρηματική σχέση .Ήταν φίλος μου .Στην πορεία έγινα πρόεδρος της ΕΟΚ και πριν βγω τον ρωτούσα να με φέρει σε επαφή με ομάδες στα πλαίσια της προεκλογικής μου εκστρατείας, κυρίως ομάδες της Αθήνας. Ήταν ένας άνθρωπος στον οποίο είχα εμπιστοσύνη. Αυτή ήταν η σχέση μου δεν είχαμε άλλη σχέση. Στην ΕΟΚ ερχόταν γιατί ήταν φίλος μου. Δεν γνωρίζω τίποτα για ποιο λόγο ο κ.Μαυραγάνης λέει όσα λέει στα μηνύματα του στον κ.Καλογερόπουλο (σ.σ μάρτυρας διαιτητής ) Μπορώ να πω ότι έχω απογοητευτεί γιατί ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης μου. Τον κ.Καλογερόπουλο δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ».

«Όταν κάποιος είναι δίπλα σε έναν ισχυρό νομίζει ότι είναι και ο ίδιος ισχυρός»

Το «άδειασμα» είχε και συνέχεια :

«Όταν κάποιος είναι δίπλα σε έναν ισχυρό άνθρωπο, νομίζει ότι και ο ίδιος είναι ισχυρός .Ο κ.Μαυραγάνης δεν είχε γνώση ούτε για την ΕΟΚ ούτε για τη λειτουργία της ΚΕΔ ούτε για την ΟΔΚΕ .Δεν γνώριζα ούτε για τις συναντήσεις του κ.Μαυραγάνη με διαιτητές στην καφετέρια του. Ο κ.Μαυραγάνης πήρε δύναμη από τη θέση που είχε δίπλα μου».

Για τον Μαυραγάνη ισχυρίστηκε δε ότι του ζήτησε να ανοίξει μία θυρίδα στην Εθνική Τράπεζα και στα δύο ονόματα.

«Το συμβόλαιο του Μπόγρη λύθηκε λόγω της συμπεριφοράς του»

Για το σπάσιμο του συμβολαίου του μπασκετμπολίστα, ο Λιόλιος τόνισε:

«Ο Μπόγρης δημιούργησε μία κλίκα τριών τεσσάρων παικτών προκειμένου να κάνει κουμάντο στην ομάδα. Τον καλώ μαζί με τον μάνατζερ του στο Προμηθέας Πάρκ, στο γραφείο μου και του λέω ότι επειδή έχει κάνει όσα έχει κάνει, από εμένα έχεις τελειώσει και απευθύνθηκα στο μάνατζέρ του να βρούμε τρόπο να λύσουμε το συμβόλαιο. Ο Μπόγρης σοκαρίστηκε. Βρήκε ο μάνατζερ του τη λύση και λύσαμε το συμβόλαιο κοινή συναινέσει».