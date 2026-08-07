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Ο Αλέσιο Λίσι δήλωσε μεταξύ άλλων πως είναι ευχαριστημένος από την εικόνα που παρουσίασαν οι Θεσσαλονικείς απέναντι στην Άντερλεχτ, παρά την ήττα.
Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Άντερλεχτ στο μισό γήπεδο, έχασε πέναλτι και πληθώρα ευκαιριών, αλλά ηττήθηκε με 1-0 από τους Βέλγους στην Τούμπα, και πηγαίνει στις Βρυξέλλες να τα παίξει όλα για όλα για την πρόκριση.
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