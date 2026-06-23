Ιορδανία και Αλγερία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Σάντα Κλάρα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Μουντιάλ 2026