Νορβηγία και Σενεγάλη διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 9ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
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Νορβηγία και Σενεγάλη διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 9ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Δείτε την εξέλιξη του αγώνα και διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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