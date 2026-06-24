Παναμάς και Κροατία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Τορόντο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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