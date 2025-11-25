Η Σεβίλλη αποχώρησε από τη Βαρκελώνη χωρίς βαθμό, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 από την Εσπανιόλ στο ματς που ολοκλήρωσε την 13η αγωνιστική της La Liga.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο ξανά στην αρχική ενδεκάδα, δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στη νίκη της προηγούμενης εβδομάδας και επέστρεψε στις προβληματικές εμφανίσεις των τελευταίων αγωνιστικών.

Η νίκη της Σεβίλλης την προηγούμενη αγωνιστική με 1-0 κόντρα στην Οσασούνα αποδείχθηκε τελικά μία… παρένθεση στις κακές εμφανίσεις που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα η Σεβίλλη.

Η ομάδα της Βαρκελώνης παρέμεινε στην 6η θέση που εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο με 21 βαθμούς, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στην 11η θέση με 16 βαθμούς.

Παρότι οι φιλοξενούμενοι έδειξαν διάθεση στο πρώτο μέρος, το παιχνίδι κρίθηκε στο δεύτερο.

Οι γηπεδούχοι έκαναν καλό ξεκίνημα, αλλά οι Ανδαλουσιανοί ισορρόπησαν άμεσα και στη συνέχεια πήραν εκείνοι τον έλεγχο, χάνοντας μαζεμένες ευκαιρίες, με κορυφαία το δοκάρι στο Φερνάντες. Το σύνολο του Αλμέιδα είχε την κατοχή (33%-67% στο πρώτο μέρος) και τις περισσότερες τελικές (4-9), αλλά ήταν αναποτελεσματική και έτσι το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Η Εσπανιόλ μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και προηγήθηκε στο 48′ με τελείωμα από κοντά του Πέρε Μίλα, ενώ στη συνέχεια οπισθοχώρησε με τους φιλοξενούμενους να πιέζουν για την ισοφάριση.

Ο Ετζούκε σε διάστημα ενός λεπτού (63′-64′) έχασε δύο καλές ευκαιρίες, με τους γηπεδούχους στο 84′ να πετυχαίνουν και δεύτερο τέρμα με την υπέροχη εκτέλεση του Ρομπέρτο Φερνάντες από μακρινή απόσταση.

Η Σεβίλλη προσπάθησε να απαντήσει, με τον Βλαχοδήμο να κρατά την ομάδα του «ζωντανή» σε δύο δύσκολες φάσεις, όμως η εικόνα της δεν ήταν αρκετά πειστική.

Στο 84’, ο Φερνάντεθ έγραψε το 2-0, ουσιαστικά τελειώνοντας το παιχνίδι, ενώ ο Μαρκάο μείωσε στο 86ο λεπτό σε 2-1, δίνοντας ένα μικρό ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά.

Ο Βλαχοδήμος, που αγωνίστηκε κανονικά κάτω από τα δοκάρια, είχε σταθερή παρουσία και σημαντικές επεμβάσεις, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την τέταρτη ήττα της Σεβίλλης στα τελευταία πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος, ένα σερί που αυξάνει την πίεση πάνω στην ομάδα του Αλμέιδα.

ΕΣΠΑΝΙΟΛ: Ντμίτροβιτς, Χιλάλι, Καλέρο, Καμπρέρα, Ρομέρο, Ντόλαν, Γκονζάλεθ, Εξπόζιτο, Τέρατς, Γκαρσία, Μιγιά

ΣΕΒΙΛΛΗ: Βλαχοδήμος, Σάντσεθ, Καστρίν, Μαρκάο, Σουάθο, Μεντί, Σόου, Γιανουζάι, Φερντάντεθ, Βάργκας, Άνταμς

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Βαλένθια – Λεβάντε 1-0

Αλαβές – Θέλτα 0-1

Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ 4-0

Οσασούνα – Σοσιεδάδ 1-3

Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα 2-1

Οβιέδο – Ράγιο Βαγεκάνο 0-0

Μπέτις – Ζιρόνα 1-1

Χετάφε – Ατλέτικο 0-1

Έλτσε – Ρεάλ 2-2

Εσπανιόλ – Σεβίλλη 2-1