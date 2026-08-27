Σοβαρά επεισόδια και σκηνές έντασης αμαύρωσαν το φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα στη Λυών και τη Φενέρμπαχτσε, όπου η τουρκική ομάδα πανηγύρισε την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που οι αποστολές κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, ένας εισβολέας που φέρεται να ήταν οπαδός των γηπεδούχων κινήθηκε απειλητικά και επιχείρησε να κλωτσήσει τον Ματέο Γκεντουζί ακριβώς στην είσοδο της φυσούνας.

Η άμεση αντίδραση του Γάλλου μέσου πυροδότησε μια εκτός ελέγχου κατάσταση, με αρκετούς συμπαίκτες του από τη Φενέρμπαχτσε να επεμβαίνουν δυναμικά και να κινούνται εναντίον του δράστη. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο χώρος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τους ψυχραιμότερους και τις δυνάμεις ασφαλείας να καταβάλλουν προσπάθειες για να αποκαταστήσουν την τάξη και να οδηγήσουν τους αθλητές στα αποδυτήρια.