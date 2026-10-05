Η Κύπρος βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά με γκολ των Κωστή και Έντουαρντς ανέτρεψε το σκορ απέναντι στη Λετονία, την οποία κέρδισε με 2-1 και ανέβηκε στους επτά βαθμούς και τη δεύτερη θέση του Ομίλου της, στην 4η αγωνιστική της League C του Nations League.

Η ομάδα του Άκη Μάντζιου μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, με τον Λοΐζου να δοκιμάζει το πόδι του στο 17’, ενώ λίγο αργότερα ο Μάρκους Έντουαρντς επιχείρησε επίσης σουτ που δεν βρήκε στόχο. Στο 22’ ο Λοΐζου είχε ακόμη μία τελική, ενώ η Κύπρος προσπάθησε να δημιουργήσει προϋποθέσεις, μέσα από στημένες φάσεις.

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