Η δικηγόρος της οικογένειας Λυγγερίδη, Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, μίλησε στη «Δίκη στον ΣΚΑΪ» για τα εμπόδια που παρουσιάζονται στη διαδικασία.

«Μετά από 2,5 χρόνια που η υπόθεση δικάζεται, φτάνουμε σε ένα ακροατήριο με 147 κατηγορούμενους, με μία εγκληματική οργάνωση με πολλά αδικήματα, θεωρώ ότι είναι ντροπιαστικό για την ελληνική δικαιοσύνη να υποβάλλονται ενστάσεις που αμφισβητούν την διαδικασία. Αλίμονο αν δεν ήλεγξαν την ιδιότητα των προσώπων στα οποία έδωσαν την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Το πολύ σημαντικό είναι ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες δεν ήταν 2-3 εγκάθετοι, όπως στην υπόθεση Novartis. Ήταν σώμα από το σώμα των φιλάθλων. Έζησαν όλα αυτά τα περιστατικά και τα περιέγραψαν. Γι’ αυτό είπαν μετά ότι κάποιος από αυτούς μπορεί να έχει και την ιδιότητα του κατηγορούμενου».

Για το σοβαρό επεισόδιο Μαρινάκη-Δημητριάδη σημείωσε: «Θλίβομαι για το περιστατικό από δύο τόσο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, που έχουν και την φίλαθλη ιδιότητα, τον κ. Δημητριάδη και τον Μαρινάκη. Αν αυτή η βία συνέβαινε μεταξύ δύο νεαρών παιδιών θα είχε σχηματιστεί ήδη δικογραφία.

Αυτοί οι άνθρωποι ήταν το τραγικότερο παράδειγμα για τα παιδιά που δικάζονται για την υπόθεση Λυγγερίδη, πλην των παραγόντων του Ολυμπιακού. Έχουμε και κατηγορούμενους που μπαινοβγαίνουν στις φυλακές γιατί διαπράττουν ταυτόχρονα και άλλα αδικήματα».

Για τον χώρο που διεξάγεται η δίκη δήλωσε: «Οι συνθήκες στον δικαστικό χώρο του Κορυδαλλού είναι απαράδεκτες, δεν είμαστε κρατούμενοι».