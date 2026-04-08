Η δεύτερη αγωνιστική των Play-Out της Super League φέρνει κομβικές αναμετρήσεις στη μάχη της παραμονής. Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης συγκρούονται στις Σέρρες, η ΑΕΛ παίζει ουσιαστικά τα… ρέστα της απέναντι στον Παναιτωλικό, ενώ στο Περιστέρι η Κηφισιά δοκιμάζεται απέναντι στον Ατρόμητο.

Η ΑΕΛ προέρχεται από την ήττα 3-1 στην Τρίπολη, συμπλήρωσε οκτώ αγωνιστικές χωρίς νίκη και το κλίμα είναι βαρύ. Απέναντι στον Παναιτωλικό, από τον οποίο ηττήθηκε δύο φορές στην κανονική διάρκεια (3-0 στο Αγρίνιο, 4-1 στη Λάρισα), παίζει ουσιαστικά τα… ρέστα της. Οι Αγρινιώτες, μετά το 1-1 με τον Ατρόμητο, μετρούν τρεις σερί ισοπαλίες και μπορεί να μην «καίγονται», αλλά δεν αισθάνονται και ασφαλείς.

