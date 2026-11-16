Για ένα γκολ που χρειαζόταν και μπορεί να είναι απόδειξη ότι αξίζει να έχει θέση στην Εθνική ομάδα της Κροατίας, μίλησε ο Λόβρο Μάγερ, μετά το τέρμα που πέτυχε χθες (15/11) με την Χβάρτσκα, στον αγώνα με την Τσεχία.

Ο 28χρονος χαφ της Ένωσης βρήκε δίχτυα στο 87ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και χαρίζοντας τη νίκη στην εθνική του ομάδα λίγα λεπτά πριν το τελευταίο σφύριγμα. Έχοντας πατήσει περιοχή, εξαπέλυσε ένα άπιαστο σουτ στη γωνία του Αντονίν Κίνσκι, φτάνοντας τα 10 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την Χβάρτσκα.

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