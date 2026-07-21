COSMOTE TV και NOVA στηρίζονται από την PERCAPITA.

Ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε πριν από λίγο καιρό να δημιουργήσει αθλητικό κανάλι. Πλατφόρμα αν σας αρέσει η λέξη καλύτερα. Μέσω αυτής θα μεταδίδονται τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στο πρωτάθλημα και οι αγώνες του κυπέλλου. Όσον αφορά στο μπάσκετ, όλα τα ματς του πρωταθλήματος, που φεύγουν από το κρατικό κανάλι.

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