Μια νέα δίκη για τον θάνατο του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ξεκινά σήμερα Τρίτη 14/4, με επτά μέλη της ιατρικής του ομάδας να κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η διαδικασία επανεκκινείται σχεδόν έναν χρόνο μετά την κατάρρευση της προηγούμενης δίκης λόγω κακοδικίας.

Ο Μαραντόνα, πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, από καρδιακή ανακοπή. Βρισκόταν σε φάση ανάρρωσης, κατ’ οίκον, μετά από χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο για την αφαίρεση αιματώματος.

Η δίκη διεξάγεται στο Σαν Ισίδρο, προάστιο του Μπουένος Άιρες, όπου το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει τις καταθέσεις σχεδόν 100 μαρτύρων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατηγορία ότι η ιατρική ομάδα του πρώην αρχηγού της εθνικής Αργεντινής επέδειξε σοβαρή αμέλεια.

Οι κατηγορούμενοι (ανάμεσά τους η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσάτσοφ και ο νευροχειρουργός Λεοπόλντο Λούκε) αρνούνται κάθε ευθύνη. Υποστηρίζουν ότι ο θάνατος του Μαραντόνα ήταν αποτέλεσμα των σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, έπειτα από δεκαετίες εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ.

Η πρώτη δίκη, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, οδηγήθηκε σε αδιέξοδο μόλις δύο μήνες αργότερα. Αφορμή στάθηκε η παραίτηση της δικαστού Τζουλιέτα Μακίνταχ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που την έδειχνε να συμμετέχει σε γυρίσματα ντοκιμαντέρ εντός του δικαστικού χώρου, κατά παράβαση των κανόνων δεοντολογίας. Η υπόθεση κηρύχθηκε κακή δίκη και η διαδικασία μηδενίστηκε.

Στην επανέναρξη, εισαγγελείς και υπεράσπιση καλούνται να επαναξιολογήσουν τα στοιχεία. Στην προηγούμενη φάση είχαν ήδη παρουσιαστεί κρίσιμα στοιχεία: φωτογραφίες, ηχητικά ντοκουμέντα, ιατροδικαστικές εκθέσεις και καταθέσεις στενών συγγενών, μεταξύ των οποίων των παιδιών του Μαραντόνα και της πρώην συζυγού του, Κλαούντια Βιγιαφάνε.

Οι εισαγγελείς επιμένουν ότι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, παραβίασαν βασικά πρωτόκολλα φροντίδας και ότι το σπίτι όπου νοσηλευόταν ο Μαραντόνα λειτουργούσε ως «θέατρο τρόμου», χωρίς επαρκή ιατρική υποστήριξη. Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν μη αναστρέψιμη.

Οι κατηγορίες διατυπώθηκαν ήδη από το 2021, μετά το πόρισμα ανεξάρτητης ιατρικής επιτροπής που όρισε η εισαγγελία. Η επιτροπή κατέληξε ότι η ομάδα φροντίδας ενήργησε με τρόπο «ανεπαρκή, ακατάλληλο και απερίσκεπτο». Εάν καταδικαστούν, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης από 8 έως 25 έτη.

Γιατί φτάσαμε στο δικαστήριο

Η οικογένειά του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή του 20ού αιώνα, μίλησε από την αρχή για εγκατάλειψη, ενώ οι εισαγγελικές αρχές εστίασαν σε πιθανές παραλείψεις και λανθασμένες αποφάσεις του ιατρικού προσωπικού. Έτσι άνοιξε ένας δικαστικός κύκλος που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, επιχειρώντας να απαντήσει στο βασικό ερώτημα:

ήταν ο θάνατος του Μαραντόνα αναπόφευκτος ή αποτέλεσμα ιατρικής αμέλειας;

Με πληροφορίες από: Reuters