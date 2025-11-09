Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν προσφέρει μόνο σπουδαίες αθλητικές στιγμές, αλλά και συγκινήσεις και όμορφες εκπλήξεις.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής των 10 χιλιομέτρων, μια ιδιαίτερη στιγμή σημειώθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η Τουρκάλα, Νουρ Εϊγκούν, στο τέλος του αγώνα των 10 χλμ. έζησε την πιο συγκινητική στιγμή. Μετά από 48 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα τερματισμού, ο σύντροφός της της έκανε πρόταση γάμου.

Η νεαρή δέχθηκε με χαρά, φόρεσε το μονόπετρο και χάρισε μια τρυφερή αγκαλιά στον καλό της, χαρίζοντας ένα μοναδικό στιγμιότυπο στους θεατές και στους συμμετέχοντες του Μαραθωνίου.

Πηγή: ΕΡΤSports