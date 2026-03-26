Τρεις από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας συμφώνησαν σήμερα να δημιουργήσουν μια κοινή συνδρομητική πλατφόρμα streaming, μέσα από τη μετεξέλιξη του ANT1+. Η Alter Ego Media, η Antenna Greece και η Motor Oil υπέγραψαν συμφωνία που αναδιαμορφώνει το τοπίο της ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα, με τους τρεις εταίρους να αποκτούν ισότιμη συμμετοχή στην εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα.

Συγκεκριμένα, η Alter Ego Media εισέρχεται με ποσοστό 33,3% έναντι 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ η IREON Investments Limited του Ομίλου Motor Oil αποκτά το 33,4% με τίμημα 3 εκατ. ευρώ. Η διαφορά στο τίμημα μεταξύ των δύο νέων εταίρων για ουσιαστικά ισοδύναμα ποσοστά παραμένει αναπάντητη από τις ανακοινώσεις.

